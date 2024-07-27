Adana'da havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 kişi yakalandı

Kaynak: AA
Adana'da havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 kişi yakalandı

Adana'da av tüfekleriyle havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta ve bir evin damında av tüfekleriyle ateş ederken çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

İlçedeki 3 ikamete düzenlenen operasyonda zanlılar Can K, Bünyamin B, Abdulkadir K. ve ⁠Selçuk K. gözaltına alındı.

Adreslerde ruhsatsız 6 av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca, 21 mermi, 7 kartuş ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler, Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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