Adana'da hırsızlık şüphelisi ifadesinde pes dedirtti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da hırsızlık şüphelisi ifadesinde pes dedirtti!

Adana'da 29 yaşındaki İsmail K., jantındaki kilidi makasla kesip motosiklet çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs, ifadesinde pes dedirtti.

Olay, 20 Nisan'da saat 05.00 sıralarında Adana Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail K., jantındaki kilidi demir kesme makasla kesip E.Y.'ye ait motosikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. E.Y.'nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi tespit edip yakaladı. Evine yapılan baskında yakalanan İsmail K., emniyetteki sorgusunda, "O gece içki içmiştim. Motosikleti kendi motosikletim zannedip, aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bulunan motosiklet de sahibine teslim edildi.

Adana'da hırsızlık şüphelisi ifadesinde pes dedirtti!

Adana'da hırsızlık şüphelisi ifadesinde pes dedirtti!

Adana'da hırsızlık şüphelisi ifadesinde pes dedirtti!

Adana'da hırsızlık şüphelisi ifadesinde pes dedirtti!

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