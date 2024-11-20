Adana'da iki ayrı işyerine Molotof kokteyli attı

Olay, 4 Kasım'da saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ş., evde hazırladığı molotofkokteyllerini yanına alıp, arkadaşları M.A. (19) ve E.Ç. (15) ile M. E.'nin diş kliniğine gitti. İ.Ş, yaktığı bir molotofkokteylini diş kliniğine atıp, kaçtı. Şüpheliler olaydan yaklaşık yarım saat sonra bu kez İ.E.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki oto tamircisine gitti. İŞ., bir molotofkokteylini de bu iş yerine attı. Kepenkten çıkan alevler kısa sürede dükkanı sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 2 dükkanda hasar oluşurken, saldırılar güvenlik kamerasına yansıdı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

İş yeri sahiplerinin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adreslere yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden İ.Ş., sorgusunda, "Aramızda husumet vardı. Canım istedi, molotofkokteyllerini attım" dedi. Diğer şüpheliler ise İ.Ş.'nin husumeti olduğunu ancak ne olduğunu bilmediklerini ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ Ş. ile 2 arkadaşı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.