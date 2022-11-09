﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti

Adana'da iki motosiklet kavşağa süratle girince olanlar oldu. Motosikletlerden birinin sürücüsü kaza olacağını anladı frene bastı ama diğer motosiklet çok hızlıydı. Bir kaç saniyede her şey olup, bitti. Motosikletler devrildi, sürücüleri asfaltta sürüklendi. Bu sırada bir araç kamerası kayıttaydı. Kazayi saniye saniye görüntüledi.