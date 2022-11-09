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İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti

Adana'da kavşağa süratle giren iki motosikle birbirine çarptı. O anlarda bir araç kamerası kayıttaydı

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:43
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Adana'da iki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti

İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
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Adana'da iki motosiklet kavşağa süratle girince olanlar oldu. Motosikletlerden birinin sürücüsü kaza olacağını anladı frene bastı ama diğer motosiklet çok hızlıydı. Bir kaç saniyede her şey olup, bitti. Motosikletler devrildi, sürücüleri asfaltta sürüklendi. Bu sırada bir araç kamerası kayıttaydı. Kazayi saniye saniye görüntüledi.

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