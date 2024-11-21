Adana'da iki motosiklet çarpıştı: Otomobilin altında kaldılar

Kaynak: İHA
Adana'da iki motosiklet çarpıştı: Otomobilin altında kaldılar

Adana'da iki motosiklet kazaya karıştı. Kazada 2 kişi karşı yönden gelen otomobilin altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Halil S. (23), aniden şerit değiştiren Murat Y. (48) idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Halil S. ve yolcu konumundaki Fırat T. (20) karşı şeritten gelen Talip G. (46) idaresindeki otomobilin altında kaldı. Kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık kazada yaranan Halil S., Fırat T. ve Murat Y. kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından 3 yaralı da taburcu edildi.

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