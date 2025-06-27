Adana'da ilginç durum! Sevgilisinden 'aldattı' diyerek ayrıldı, sonrasında yaptığı şaşırttı

Kaynak: DHA
Adana'da ilginç durum! Sevgilisinden 'aldattı' diyerek ayrıldı, sonrasında yaptığı şaşırttı

Adana'da bir kişi, hemşire nisanlısından ayrıldıktan sonra yaptığıyla dikkat çekti.

Adana'da bir kişi, kendisini aldattığını öne sürdüğü hemşire nişanlısının görev yaptığı hastanenin önünde lokma döktürüp, "Allah kurtardı" yazılı pankart astı.

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Kentte yaşayan bir genç, ayrıldığı hemşire nişanlısının görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde lokma döktürüp, dağıttı.

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Nişanlısının kendisini aynı hastanedeki bir doktorla aldattığını öne süren bu kişi, "Nişanlımın evli bir adamla 3 yıldır ilişkisi olduğunu öğrendim. Düğünümüze iki ay kalmıştı. Suçüstü yakaladım ve nişanı bozdum, Allah kurtardı" yazılı pankart astı. Vatandaşlar, pankartı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı

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