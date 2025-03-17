Adana'da ilginç olay! Annesinin aracını yaktı

Kaynak: İHA
Adana'da ilginç olay! Annesinin aracını yaktı

Adana'da bir kişi, telefon görüşmesinde 'psikolojim bozuk' dedikten sonra annesinin otomobilini cayır cayır yaktı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla belirlenip yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adana Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.T.Ö. (21), annesi Ş.Ö. (46) ile telefonda görüşürken "Psikolojim bozuk" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Bir süre sonra A.T.Ö. eve gelerek annesine ait aracı kundakladı.

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Aracı saran alevler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Otomobilde yapılan incelemede aracın, benzin dökülüp ateşe verildiği belirlendi. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olayın ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.T.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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