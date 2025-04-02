Adana'da ilginç olay... Dükkandaki 57 kurşun izinin nedeni şoke etti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da ilginç olay... Dükkandaki 57 kurşun izinin nedeni şoke etti!

Adana'da M.A.'nın isimli şahsın beyaz eşya dükkanına tabancayla 57 el ateş eden 20 yaşındaki Tarık T. ile 24 yaşındaki Halil S. yakalanarak tutuklandı. Bağlantılı çıkan cinayetin nedeni şoke etti.

Olay, 9 Mart'ta saat 02.30 sıralarında Adana Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Tarık T. ile Halil S., M.A.'nın beyaz eşya dükkanına tabancalarla ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar, iş yerinin cam ve kepengine isabet etti. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, iş yerine 57 merminin isabet ettiği belirlendi.

İÇKİ ŞİŞESİ CİNAYETİYLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Ocak'ta Mehmet Yılmaz'ın, çalışanına içki şişesi attığı için çıkan kavgada Mahmut Ayta'yı tabancayla öldürdüğünü, silahlı saldırının cinayetle bağlantılı olabileceğini değerlendirdi. Ekipler, iş yerini kurşunlayan saldırganların Ayta'nın yakını olduğunu saptadı. Şüphelilerin, Ayta'nın öldürülmesiyle sonuçlanan kavgayı ayırmadığı için M.A.'ya husumet güttüğü ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tespitler sonrası harekete geçen ekipler, Tarık T. ile Halil S.'yi adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında silahlı saldırıyı düzenlediklerini kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık T. ile Halil S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Adana'da ilginç olay... Dükkandaki 57 kurşun izinin nedeni şoke etti!

Adana'da ilginç olay... Dükkandaki 57 kurşun izinin nedeni şoke etti!

Adana'da ilginç olay... Dükkandaki 57 kurşun izinin nedeni şoke etti!

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