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Cezaevi arkadaşını öldürdü! Teyzesine giderken yakalandı

Adana’da, caddede tartıştığı kişinin tabancayla vurduğu İsmet Köse’nin (27), cezaevi arkadaşı İlker Türevi (27) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Türevi teyzesinin Sarıçam ilçesindeki evine giderken düzenlenen baskında yakaladı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 15:23
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Adana’da İlker Türevi caddede tartıştığı cezaevi arkadaşı İsmet Köse’yi tabancayla öldürdü. Teyzesine giderken yakalandı

Cezaevi arkadaşını öldürdü! Teyzesine giderken yakalandı
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Olay, 20 Eylül günü saat 06.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle sokağa inen İsmet Köse, buluştuğu 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Köse, sırtına ve kalçasına isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 boş kovan ve şüphelilerin kaçarken attığı tabancayı ele geçirdi.

TELEFONDA TEHDİTLEŞMİŞLER

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti İsmet Köse’nin cezaevinde tanıştığı arkadaşı İlker Türevi’nin işlediğini, kavgaya Zeki Can B. (18) ve Mehmet Yasin D.'nin (24) de karıştığını tespit etti. Bir süre önce oturduğu sokaktaki komşularıyla tartışan Köse’nin, kavgaya Türevi’yi de çağırdığı öğrenildi.

Daha önce birlikte kavga ettikleri komşularının yanına barışmak için giderken Köse’nin, Türevi'yi yalnız bıraktığı için aralarında husumet oluştuğu belirtildi. Olay günü ise ikilinin sosyal medya üzerinden tartışıp, birbirlerini tehdit ettikleri öğrenildi.

TEYZESİNE GİDERKEN YAKALANDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, İlker Türevi’yi teyzesinin Sarıçam ilçesindeki evine giderken sokakta, Zeki Can B. ile Mehmet Yasin D.'yi de adreslerine düzenlenen baskınlarda yakaladı. Emniyete götürülen Türevi'nin, ifadesinde, “İsmet, cezaevinden arkadaşım olur. Beni kavga ettiği kişilere sattı. Bu nedenle vurdum” dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker Türevi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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