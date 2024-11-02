Adana'da inanılmaz olay! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki...

Kaynak: İHA
Adana'da inanılmaz olay! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki...

Adana'nın Kozan ilçesinde, evinin bahçesinde zeytin ağacının dalına patates filesi içinde gizlenmiş halde bin 569 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, evinin bahçesinde zeytin ağacının dalına patates filesi içinde gizlenmiş halde bin 569 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Güneri Mahallesi'nde Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada polis bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. O.K. isimli şahsın evine yapılan baskında, zeytin dalına asılan patates filesi içinde bin 569 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da inanılmaz olay! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki...

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