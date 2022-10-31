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Adana'da IŞİD operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 10:35
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Adana'da IŞİD operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Adana'da IŞİD operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
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AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 Ekim'de düzenlediği operasyonda adresinde bulunamayan bir zanlıyı daha yakaladı.

Böylelikle operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, şüpheliler arasındaki A.A'nın (22), DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e bağlı Yamaçlı grubu içinde aktif faaliyet gösterdiği, hakkında teşhis ve ifadeler bulunduğu öğrenildi.

Yabancı uyruklu zanlı A.H'nin (52) de Suriye'de terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ adına farklı dönemlerde sözde kadılık yaptığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve A.H. tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheliye yönelik kentte belirlenen adreslere 26 Ekim'de operasyon düzenlemişti.

Operasyonda zanlılardan 5'i yakalanmış, biri adresinde bulunamamıştı.

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