Adana’da IŞİD operasyonu

Suriye’de terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürütüp, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD adına Suriye'de silahlı faaliyet yürütüp, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 6 Suriye uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Adana'da saklandıkları tespit edilen M.S., A.B., H.A., H.H., M.H. ile H.A.'nın Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki adreslerinde gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de incelenmesi için el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.