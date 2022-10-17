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Adana'da IŞİD operasyonu: 3 tutuklama

Adana’da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 09:45
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Adana'da IŞİD operasyonunda 3 tutuklama

Adana'da IŞİD operasyonu: 3 tutuklama
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri operasyon için harekete geçti. Ekipler, özel harekat timlerinin de katılımıyla 11 Ekim günü şafak vakti düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adresinde bulunmayan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden H.Z.’nin (41), örgütün Suriye’de işgal ettiği bölgelerde keskin nişancı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. H.Z.’nin 2015 yılında El-Kaide’de silahlı faaliyet yürüttüğü, daha sonra saf değiştirerek IŞİD'e katıldığı belirtildi. H.Z.’nin silahlı çatışmalara katıldığı ve örgüt işgalindeki bölgelerde nöbet tuttuğu belirlendi.

M.A.’nın (21) ise Suriye’nin Rakka kentinde ailesiyle birlikte örgütsel eğitim aldığı, IŞİD saflarında silahlı çatışmalara katıldığı saptandı. M.S.H.’nin de (23) DEAŞ’ın propaganda görüntülerinde figüranlık yaptığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z., M.A. ile M.S.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

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