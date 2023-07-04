Adana'da IŞİD'a şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti özel harekat timlerinin desteğiyle kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)