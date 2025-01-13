Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 182 bin litre ele geçirildi

Kaynak: AA
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 182 bin litre ele geçirildi

Adana'da bir depoya yapılan operasyonda 182 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir depoya yapılan operasyonda 182 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki bir depoda atık ve yanık yağlardan kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler depoya operasyon düzenledi.

Bataklık alan çevresinde bulunması nedeniyle güçlükle ulaşılan depoda inceleme yapan ekipler, tanklarda 182 bin litre kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.

Polis, kaçak akaryakıtla ilgili İlhami A'yı (38) gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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