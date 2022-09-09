﻿Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Araçlarında yapılan aramada 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 12 adet eski madeni para ve 1 çift küpe ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: İHA
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