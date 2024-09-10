Adana’da kaçakçılık operasyonu: 207 gözaltı

Adana'da Seyhan polisinin bir hafta boyunca yaptığı çalışma neticesinde 56 ruhsatsız silah, bin 510 gram uyuşturucu, 450 bin boş makaron ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 207 kişi ise yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ve araştırma ekipleri 2-8 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapıldı. 38 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 767 mermi ve 1 el yapımı patlayıcı (EYP) çalışmalarda ele geçirildi.

Devriye ve araştırma ekipleri yaptıkları asayiş uygulamaları sonucunda toplamda bin 510 gram uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, 6 bin 600 paket kaçak sigara, 115 kilogram kaçak tütün, 450 bin adet boş makaron da bulundu.

Hırsızlık, kasten adam öldürme, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 207 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 15'i ruhsatsız tabanca bulundurma suçundan olmak üzere toplam 50 kişi, tutuklandı.