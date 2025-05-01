Adana'da kaçakçılık operasyonu: Şüpheliler gözlatına alındı

Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: Şüpheliler gözlatına alındı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Ekipler, araçtaki incelemede kaçak 6 ton 180 kilogram kıyılmış tütün buldu.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ceyhan ilçesinde durdurulan bir panelvanda da 4 bin 680 paket sigara ve 229 kilogram çay ele geçirildi.

Ekipler, 2 araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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