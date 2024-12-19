Adana’da kafeye ateş eden zanlılar yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da kafeye ateş eden zanlılar yakalandı

Adana’da küfürlü konuştuğu için kafeden çıkarılan iki kişi, otomobille gelerek yoldan işyerini kurşun yağmuruna tuttu. Güvenlik kamerası sonrası tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 1 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarında bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre E. K. (23) ve S. A. (18) kafede oturdukları sırada küfürlü konuştukları için işyeri sahibi Mehmet B. (51) uyarıda bulundu. Bunun üzerine E.K. ve S.A., M B. ile tartışarak kafeden ayrıldı.

aw353181-01.jpg

Akşam saatlerinde E.K. otomobiline taktığı sahte plaka ile yanında bulunan arkadaşı S A. ile birlikte kafeye geldi. S. A. aracın içerisinden, M. B.'nin kafesine doğru defalarca ateş açtı. Şüpheliler daha sonra bölgeden kaçtı, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 50 saat görüntü izleyen gasp polisi şüphelilerin saklandıkları adresi belirledi.

aw353181-03.jpg

Şafak vakti yapılan operasyonla S. A. ve E. K. yakalandı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul eden her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

aw353181-02.jpg

Son Haberler
Dolar 2 yılın zirvesine geldi
Dolar 2 yılın zirvesine geldi
Christina Aguilera sosyal medyayı ateşe verdi
Christina Aguilera sosyal medyayı ateşe verdi
Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Ameliyata alınacağı söylenmişti! Babasıyla arası bozuk olan Tuğçe Tayfur sessizliğini bozdu: Haber alamıyoruz
Ameliyata alınacağı söylenmişti! Babasıyla arası bozuk olan Tuğçe Tayfur sessizliğini bozdu: Haber alamıyoruz
Diyarbakır'da sisli hava hakim oldu! Uçak seferleri yapılamıyor
Diyarbakır'da sisli hava hakim oldu! Uçak seferleri yapılamıyor