Adana’da kafeye ateş eden zanlılar yakalandı

Olay, 1 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarında bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre E. K. (23) ve S. A. (18) kafede oturdukları sırada küfürlü konuştukları için işyeri sahibi Mehmet B. (51) uyarıda bulundu. Bunun üzerine E.K. ve S.A., M B. ile tartışarak kafeden ayrıldı.

Akşam saatlerinde E.K. otomobiline taktığı sahte plaka ile yanında bulunan arkadaşı S A. ile birlikte kafeye geldi. S. A. aracın içerisinden, M. B.'nin kafesine doğru defalarca ateş açtı. Şüpheliler daha sonra bölgeden kaçtı, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 50 saat görüntü izleyen gasp polisi şüphelilerin saklandıkları adresi belirledi.

Şafak vakti yapılan operasyonla S. A. ve E. K. yakalandı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul eden her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.