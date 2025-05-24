Adana'da kahreden olay! 11 yaşındaki çocuk, kardeşini kurtarmak isterken canından oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Adana'da kahreden olay! 11 yaşındaki çocuk, kardeşini kurtarmak isterken canından oldu

Adana'da 11 yaşındaki çocuk kahretti. Sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Zeynepli Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Kader S. (7) suda çırpınmaya başladı. Bu sırada, kardeşini gören 11 yaşındaki Dilan S. de kurtarmak için suya atladı.

Akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan amca İsmail S, suya atlayarak çocukları çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dilan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, kardeşi Kader'i hastaneye kaldırdı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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