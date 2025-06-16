Adana'da kahreden ölüm! Baba ve iki kızı hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Adana'da kahreden ölüm! Baba ve iki kızı hayatını kaybetti

Adana'da pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucu baba ve 6-8 yaşları arasındaki iki kızı yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Mersin'de mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda hadisenin yaşandığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesine bağlı ova mahallelerden Mürseloğlu sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesinden dönen baba Metin ve kızları Aylin ile Selin Yıldırım'ın olduğu pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp sulama kanalına devrildi.

Kazayı fark eden çevreden geçenler yardıma koştu. Baba ve iki kızının cansız bedeni vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Metin Yıldırım'ın, babalar günü dolayısı ile Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi'nde mezarı bulunan babası Süleyman Yıldırım'ın kabrini ziyarete geldiği, dönüş yolunda hadisenin yaşandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken otopsi sonrasına cenazelerin Kefeli'ye getirilip defnedileceği bildirildi.

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