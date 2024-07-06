Adana'da kalaşnikoflu çatışma. 1ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da kalaşnikoflu çatışma. 1ölü 1 yaralı

Adana’da 2 kişi arasında çıkan kalaşnikoflu kavgada Kamuran P. İsimli şahıs hayatını kaybetti, A.Ş. ise yaralandı.

Adana'da kalaşnikoflu çatışma

19 Mayıs Mahallesi 1115 sokakta meydana gelen olayda, İddiaya göre, Kamuran P. ve A.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. A.Ş., yanında getirdiği kalaşnikof ile Kamuran P.'nin göğüs, sol kol ve sol bacağına ateş etti.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kamuran P.'yi Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırırken polisler ise kaçan A.Ş. isimli şahsı Yeşilbağlar Mahallesi’nde kol ve bacağından yaralanmış halde buldu. A.Ş. de ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kamuran P. ise hastanede hayatını kaybetit. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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