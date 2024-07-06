Adana’da kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Adana’da kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada, bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı. Olay, 1115 Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Kamuran P. ve A.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. A.Ş., yanında getirdiği kalaşnikof tüfeğiyle Kamuran P.'yi göğsünden, kolundan ve bacağından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamuran P., Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan A.Ş. ise polis tarafından Yeşilbağlar Mahallesi’nde yaralı olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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