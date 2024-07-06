Adana’da kalaşnikoflu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

İddiaya göre, Kamuran P. ve A.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. A.Ş., yanında getirdiği kalaşnikof tüfeğiyle Kamuran P.'yi göğsünden, kolundan ve bacağından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamuran P., Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan A.Ş. ise polis tarafından Yeşilbağlar Mahallesi’nde yaralı olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.