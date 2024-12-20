Adana’da kalaşnikoflu kuyumcu soygunu... Hırsızlılar kayıplara karıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana'da 4 kişi uzun namlulu tüfekle geldikleri kuyumcuyu soyarak kayıplara karıştı.

Adana'da 4 kişi uzun namlulu tüfekle geldikleri kuyumcuyu soyarak kayıplara karıştı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehit Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre kalaşnikof uzun namlulu tüfekle 4 kişi kuyumcuya geldi.

Şüphelilerden birisi silahı sahibi H.Ç.'ye doğrultup "kıpırdamayın, altınları alıp gideceğiz" dedi.

Ardından soyguncular birisi uzun namlulu silahı iş yeri sahibine doğrulturken diğerleri içeride bulunan altınları bir çantaya koydu.

Şüpheliler daha sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

aw354135-10.jpg

aw354135-09.jpg

aw354135-08.jpg

aw354135-07.jpg

aw354135-06.jpg

aw354135-05.jpg

aw354135-04.jpg

aw354135-03.jpg

aw354135-01.jpg

Son Haberler
Tekirdağ'da 127 yıllık firari yakalandı
Tekirdağ'da 127 yıllık firari yakalandı
Dilan ve Engin Polat'a hapis talebi
Dilan ve Engin Polat'a hapis talebi
Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: Onlarca gözaltı var
Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: Onlarca gözaltı var
Ayvalık'ta hazine bulundu. Ege ve Akdeniz'in en büyüğü
Ayvalık'ta hazine bulundu! 15 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde
Adana’da motosiklet satışı üzerinde 10 milyon liralık vurgun: 23 kişilik çete çökertildi
Adana’da motosiklet satışı üzerinde 10 milyon liralık vurgun: 23 kişilik çete çökertildi