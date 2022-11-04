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Yürürken yüzüstü düşüp öldü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Adana’da kaldırımda yürürken yüzüstü düşen Ömer Bolat (86), başını yere çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları, Bolat'ın cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:55
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Adana’da kaldırımda yürürken yüzüstü düşen 86 yaşındaki Ömer Bolat başını yere çarparak öldü. Cansız bedeni gören yakınları gözyaşlarına boğuldu

Yürürken yüzüstü düşüp öldü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
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Olay, 15.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ömer Bolat, dengesini kaybedip yere düştü.

Bolat'ın yüz üstü düşerek başını yere çarptığını görenler yardım etmek için etrafında toplandı. Bolat’ın hareket etmediğinin fark edilmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bolat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyduktan sonra olay yerine gelen yakınları da Bolat'ın cansız bedeninin yanında gözyaşı döktü.

Meraklı kişiler de çevrede toplanarak polis ekiplerinin inceleme yapmasını izledi. Bolat’ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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