Yürürken yüzüstü düşüp öldü! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Olay, 15.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ömer Bolat, dengesini kaybedip yere düştü.
Bolat'ın yüz üstü düşerek başını yere çarptığını görenler yardım etmek için etrafında toplandı. Bolat’ın hareket etmediğinin fark edilmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bolat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyduktan sonra olay yerine gelen yakınları da Bolat'ın cansız bedeninin yanında gözyaşı döktü.
Meraklı kişiler de çevrede toplanarak polis ekiplerinin inceleme yapmasını izledi. Bolat’ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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