Adana'da kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Kaynak: DHA
Adana'da kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli Nuri Atilla Yoğurtçu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 01 ALH 854 plakalı kamyonet, iddiaya göre sokaktan caddeye çıkan bisikletli Nuri Atilla Yoğurtçu'ya çarptı.

adanada-kamyonetin-carptigi-bisikletli-749206-221127.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin altına girerek ağır yaralanan Yoğurtçu, ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğurtçu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Toksik
Toksik
MHP Kurultayı’na bak CHP Kurultayı’nı anla
MHP Kurultayı’na bak CHP Kurultayı’nı anla
Dezenformasyon mu dezenflasyon mu?..
Dezenformasyon mu dezenflasyon mu?..
Enflasyon analizi
Enflasyon analizi
Bırakın saçmalamayı... Adımız da Türk, soyadımız da Türk!
Bırakın saçmalamayı... Adımız da Türk, soyadımız da Türk!