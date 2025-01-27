Adana'da kan donduran cinayet! Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü

Kaynak: DHA
Adana'da kan donduran cinayet! Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü

Adana'da kavgada Cabbar D.’nin başına parke taşıyla vurduğu Burak Boran (30), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Cabbar D. ise tutuklandı.

Olay, 17 Ocak’ta Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. Burak Boran ile Cabbar D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cabbar D., Boran’ın başına kaldırım taşıyla vurdu. Boran kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Burak Boran ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Cabbar D.’yi yakın bir sokakta yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cabbar D. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Boran, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

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