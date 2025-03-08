Adana'da kan projesi; Her hasta için 15 bağışçı

Türk Kızılay tarafından Adana özelinde Kasım 2023'te başlatılan ve burada tedavi gören Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi ile orak hücre anemisi hastalarına yönelik "Biz İyilik Severiz" (BİS) projesi hayata geçirildi. Kentte "sadık bağışçı" havuzu oluşturan Türk Kızılay, her hasta için 15 kan bağışçısını eşleştirerek kesintisiz kan bağışı sağlarken, olası komplikasyonları da en aza indirmeyi başardı. Öte yandan sürekli kan ve kan bileşeni almak durumunda olan talasemi hastaları için büyük rahatlık sağlayan BİS projesi, Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde yaşanan olağanüstü hallerin neticesinde ortaya çıktı.

1 TALASEMİ HASTASI İÇİN 15 SADIK BAĞIŞÇI EŞLEŞİYOR

Projenin hikayesini anlatan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Adana'da talasemi ve orak hücre anemisi gibi hastalıkları yaşayan kıymetli hemşehrilerimize burada bir pilot bölge yaparak onlara sadık bağışçılar tanımlıyoruz. Bir talasemi hastamız için 15 bağışçı eşleştiriyoruz. Sadık bağışçılarımızla, hastaların afet gibi zorlu günlerde dahi sıkıntı yaşamadan hayatlarını idame ettirmelerini amaçlıyoruz. Bunu pandemi ve deprem döneminde gördük, yaşadık. Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerde yaşadığımız olağanüstü haller, olağanüstü tedbirleri beraberinde getirdi ve bu proje böylelikle ortaya çıktı. Bugüne kadar 4 bin kişiye dokunduk. Hatay'da da hastalarımız için bu işleri yaparken, depremin olması ile orada imkan kalmadı. Kızılaycılar şehit oldu, binalar yıkıldı. Bu durumda otobüslerle bir periyot içerisinde Hatay'dan otobüslerle talasemi hastalarını Adana'ya getirdik ve burada kan transferlerini yaptık. Hiçbir talasemi hastası kan bulma sıkıntısına düşmesin istedik. Bu çerçeve içerisinde 4 bin aileye, 4 bin insanımıza dokunmuş olacağız" diye konuştu.

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2025'TE KAN BAĞIŞI HEDEFİ, 3 MİLYON 40 BİN ÜNİTE

Kan bağışı hedeflerini açıklayan Saygılı, "Türk Kızılay'ımız Türkiye'nin her bir tarafında 300 noktada kan bağışı alıyor. Alınan kanların akredite laboratuvarlarda HIV, AIDS, hepatit C, hepatit B gibi bulaşıcı hastalıklar açısından tahlilleri yapılıyor. Sonrasında 1176 hastaneye ülke çapında lojistiğini sağlıyor. Bunu 85 milyon milletimizin ve devletimizin verdiği milli ödev olarak yapıyoruz. 2024 yılında 2 milyon 800 bin ünite kanı alıp, akredite laboratuvarda işleyip sonra da bu hastanelere ulaştırdık. 2025'te ise 3 milyon 40 bin ünite kanı alıp, aynı şekilde bin 176 hastaneye ulaştırıyor olacağız. Çukurova Üniversitesi ve Adana Şehir Hastanesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz BİS projesinde de başarı sağlamamız halinde Türkiye genelinde aynı operasyonu yapacağız" dedi.

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KAN VERDİ, BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPTI

BİS projesi kapsamında 2025 yılının ilk kan bağışını yapan sadık bağışçı esnaf Reşat Karaca (50), "Düzenli kan bağışçısıyım. "1 kan 3 hayat" diyoruz. Bu projenin ilk bağışçılarından olmakta benim için bir gurur. Bu vicdani, insani bir meseledir. Bu hastalar bizim evladımız, kardeşimiz de olabilir. Onlarla empati kurulmalıdır. Allah katından da insani ve vicdani açıdan da bu sorumlulukların yapılması gerekiyor. Bütün halkımızı kan vermeye davet ediyorum" dedi. Karaca'ya bağışı sonrası Ramazan Saygılı tarafından bronz madalya da verildi.