Adana’da kanlı kavga! Komi iş arkadaşını serviste bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana'da kebapçıda komi olarak çalışan 22 yaşındaki M.S.K, iş arkadaşı R.H, tarafından serviste boynundan bıçakladı. M.S.K, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

Adana'da kebapçıda komi olarak çalışan 22 yaşındaki genç, iş yerine ait servisle evine gittiği sırada iş arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 01.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kebapçıda komi olarak çalışan Mehmet Salih Kaya (22) mesai bitiminde birlikte çalıştığı iş arkadaşı R.H ile evlerine gitmek için servise bindi. R.H. cadde üzerinde evine ineceği sırada iş arkadaşı Mehmet Salih Kaya ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken R.H, Mehmet Salih Kaya'yı boynundan bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde Mehmet Salih Kaya yere yığılırken serviste bulunan diğer iş arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Salih Kaya'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ise olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmasına devam ediyor.

Adana’da kanlı kavga! Komi iş arkadaşını serviste bıçakladı

Adana’da kanlı kavga! Komi iş arkadaşını serviste bıçakladı

Adana’da kanlı kavga! Komi iş arkadaşını serviste bıçakladı

Adana’da kanlı kavga! Komi iş arkadaşını serviste bıçakladı

Adana’da kanlı kavga! Komi iş arkadaşını serviste bıçakladı

Adana’da kanlı kavga! Komi iş arkadaşını serviste bıçakladı

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Adana’da kanlı kavga! Komi iş arkadaşını serviste bıçakladı
Adana’da kanlı kavga! Komi iş arkadaşını serviste bıçakladı