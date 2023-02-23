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Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi

Adana’da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi tırın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:16
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Adana'da karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi

Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
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İHA’nın haberine göre, kaza Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kişi yolun karşısına geçmek isterken 01 DLT 50 plakalı tırın altında kaldı.

Tır sürücüsü durup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Şahsa çarpan tırın önünde yazan "Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak" yazısı da dikkat çekti.

Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
﻿Karşıya geçmek isterken tırın altında kalarak can verdi
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