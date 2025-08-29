Adana’da karton bardak üretimi oyunu tutmadı! 200 milyon adet ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana polisi bir depoda yaptığı baskında şok oldu. Karton bardak üretimi yapmak için kiralanan depoda kaçak makaron üretimi yapıldığı tespit edildi. Depoda yapılan aramada bandrolsüz 20 milyon 400 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak makaron üretildiği bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda bandrolsüz 20 milyon 400 bin makaron ele geçirdi. Makaron üretiminde kullanılan 6 parçalık makineye ise el konuldu. Operasyonda deponun sahibi A.A. (52) ile kiracı Barış A. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen A.A., sorgusunda, diğer şüphelinin karton bardak üretimi yapacağını, depoyu bu nedenle kiraladığını söyledi. Barış A. ise "Makineleri İstanbul'dan satın aldım. Makaron üretimi yapmıyordum. Makaronları, Ahmet adında bir Suriyeliden ucuz bulunca satın aldım. Makineleri de depoya koyduğumdan beri kullanmıyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Barış A. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

