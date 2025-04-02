Adana'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var...

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana'da katliam gibi kaza yaşandı. Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu aynı aileden olan 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Adana Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkiisinde geldi. Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, otomobildeki Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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Aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

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Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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