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Kayıp genç ölü bulundu. Ağıtlar yürek yaktı

Adana’nın Kozan ilçesinde 9 gün önce ailesine ve arkadaşlarına bıraktığı veda videosu sonrası ortadan kaybolan genç narenciye bahçesinde ölü bulundu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 15:28
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Adana'da kayıp genç ölü bulundu. Ağıtlar yürek yaktı

Kayıp genç ölü bulundu. Ağıtlar yürek yaktı
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İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Hacımirzalı Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Hakan Demiryürek, ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosu sonrası ortadan kayboldu. 

AFAD, polis ve Yüreğir Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranan genç, bugün saat 10.00 sularında evlerine 1 kilometre uzaklıktaki zeytin ve narenciye bahçelerinin bulunduğu alanda ölü bulundu. 

Cumhuriyet savcısı, polis ekipleri ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen anne Türkan, baba Dede Demiryürek ve akrabalarının feryatları yürekleri dağladı. Anne Türkan Demiryürek oğlunun bulunduğu yere gitmek isterken, polisler ve akrabaları anneyi güçlükle sakinleştirdi.

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