Adana'da kaza! Traktör sürücüsü öldü

Kaynak: İHA
Adana'da kaza! Traktör sürücüsü öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 45 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Karahamzalı Mahallesi sınırlarına meydana geldi. Alınan bilgiye göre, odun toplamadan dönen Hatice Seğmen idaresindeki 09 PC 865 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Seğmen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından traktörün altından çıkarılan kadının cenazesi otopsi için hastane morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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