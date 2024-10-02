Adana'da kaza yerine giden cenaze aracı da kaza yaptı. 2 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde arıza nedeniyle otoyol kenarında duran kamyonete TIR'ın çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler için olay yerine giden cenaze aracı ise traktörle çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Otoyolda seyir halinde olan Deniz Erdoğdu, arıza yapan 31 U 6866 plakalı kamyonetini yolun sağında durdurdu. Kısa Kısa süre sonra Harun Reşit M. yönetimindeki 01 BH 854 plakalı TIR, arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü Deniz Erdoğdu ve yanında bulunan Erhan Erdoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olarak araçtan çıkarılan Bostan Erdoğdu ve Sabriye Erdoğdu ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişi için cenaze aracı istendi.

CENAZE ARACI KAZA YERİNE GİDERKEN TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI

İki kişinin cansız bedenini almak için kaza yerine gitmek üzere yola çıkan cenaze aracı, otoyol bağlantısında traktör ile çarpıştı. İsimleri öğrenilemeyen cenaze aracı şoförü ile traktör sürüsü yaralandı. Yaralı sürücüler, ihbar üzerine bölgeye giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otoyoldaki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise sevk edilen başka bir cenaze aracıyla alınarak morga kaldırıldı.

TIR sürücüsünü gözaltına alınırken, jandarma ekipleri her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.