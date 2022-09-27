27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Azmin zaferi. Kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalığı birlikte yendi

Azmin zaferi. Kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalığı birlikte yendi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, kene ısırmasıyla ‘Kırım Kongo Kanamalı Ateş’ hastalığına yakalanan ve karaciğer nakli gerektirecek seviyede hayati tehlike yaşayan ikiz kardeşler Selver Ayşe ve Tenzile Karabulut (14), yoğun tedaviyle hayata tutunmayı başardığı bildirildi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 09:29
Takip Et

Adana'da kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalık olan ‘Kırım Kongo Kanamalı Ateş’ hastalığını birlikte yendi

Azmin zaferi. Kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalığı birlikte yendi
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Adana'da Tufanbeyli'ye bağlı Güzelim köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve çadırda yaşayan Zafer Karabulut ve Neslihan Karabulut çiftinin 4 çocuğundan ikiz olan Selver Ayşe ve Tenzile’yi, 6 Temmuz’da kene ısırdığı vurgulandı.

Elleriyle söküp attıkları kenelerin tehlikesini bilmedikleri için kimseye bilgi vermeyen ikiz kardeşler, Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 10 Temmuz’da ateşlendiği bildirildi. Babaları tarafından önce Tufanbeyli Devlet Hastanesine, ardından Kozan Devlet Hastanesine götürülen Selver Ayşe ve Tenzile’ye teşhis konulamadı. Baba Zafer Karabulut, bunun üzerine 12 Temmuz’da çocuklarını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü vurgulandı.

1 AY HASTANEDE KALDILAR

Tedavi süreci, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Yoğun Bakım, Çocuk Hematoloji, Çocuk Romatoloji, Çocuk Gastroenteroloji ve Çocuk Nefroloji bölümlerinden doktorların katıldığı multidisipliner yaklaşımla yürüdü. Selver Ayşe’nin, kardeşinden farklı olarak ayrıca yoğun bakımda akciğerine yönelik tedavi de aldığı süreçte, Tenzile’ye vücuttaki iltihabı baskılayıcı ilaçlar verildi. Hastanede 1 ay yattıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan ikiz kardeşler, taburcu olduktan sonra kontrol ve tedavinin takibi için hastaneye gelmeye devam ediyor.

HEMEN İZOLE EDİLDİLER

Çocuk Enfeksiyon Bölümü’nde muayene edilen ve tetkikleri yapılan ikiz kardeşlerin kan sayımlarının çok düşük, karaciğer enzimlerinin neredeyse karaciğer nakli gerektirecek kadar yüksek olduğu görüldü. Doktorların şüphelenmesi nedeniyle ikizlerden alınan kan örnekleri Kırım Kongo Kanamalı Ateş testine gönderildi. Bu arada yüksek şüphe nedeniyle kardeşler izole edildi. Selver Ayşe, durumunun daha kötü olması nedeniyle yoğun bakıma alınırken Tenzile servise yatırıldı.

Çocukların testlerinin pozitif çıkması üzerine Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığına yönelik tedavi işlemleri yapıldı. Tedavi sürecini Çocuk Sağlığı Bölümü Eğitim Sorumlusu Çocuk Enfeksiyon Uzm. Prof. Dr. Ümit Çelik ve Çocuk Sağlığı Bölümü İdari Sorumlusu Çocuk Enfeksiyon Uzm. Dr. Merve Kılıç Çil yönetti.

"HEPİMİZ MUTLU OLDUK"

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar da hastane olarak benzeri birçok ağır hastanın iyileşmesine vesile olduklarını belirterek “Çocuk Sağlığı Bölümümüzün hekimleri ve hemşireleri başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımızı kutluyorum. Geldiklerinde ümit vermeyen ikiz kardeşler, başarılı tedavi süreciyle hayata tutundu. Bu tatlı ikizlerin sağlığına kavuşması hepimizi mutlu etti” diye konuştu.

"ÇOK UMUTLU DEĞİLDİK"

İkiz kardeşlerin yaşadıkları hakkında bilgi veren Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Dr. Merve Kılıç Çil, geldikleri gün doktorlar olarak kendilerinin de çok umutlu olmadığını söyledi. Uzm. Dr. Çil, “Çocuklar geldiğinde durumları çok kötüydü. Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığının ölümcüllüğünü bildiğimiz için biz bile karamsardık. Ancak ilgili 6 bölüm koordineli olarak çalışarak, dakika dakika çocukları takip ederek tedavilerini büyük bir özen içinde sürdürdük. Artık iyi durumdalar. Tedavileri devam ediyor ve kontrol için düzenli olarak hastanemize geliyorlar, ancak tehlikeli dönemi atlattılar” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
1
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
2
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
3
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
5
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
6
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
7
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alacak
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alacak
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alacak
﻿6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu
﻿6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu
﻿6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu
﻿TMSF Zümrüt Tekstil’i satışa çıkardı
﻿TMSF Zümrüt Tekstil’i satışa çıkardı
﻿TMSF Zümrüt Tekstil’i satışa çıkardı
﻿Azmin zaferi. Kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalığı birlikte yendi
﻿Azmin zaferi. Kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalığı birlikte yendi
﻿Azmin zaferi. Kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalığı birlikte yendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.