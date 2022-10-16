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Adana'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 03:06
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Adana'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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İsrafil Özdemir idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan akrabası T.Ö. yaralandı.

Yaralı T.Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsrafil Özdemir'in cenazesi ise yapılan işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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