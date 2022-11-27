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Kayan otomobil yolun karşısındaki servis aracına çarparak durdu

Adana’da kontrolden çıkan otomobil, hafif ticari araca çarptı. Yolun karşısına geçen otomobil servis aracıyla da çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken olayda 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 16:11
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Adana'da kontrolden çıkan otomobil yolun karşısındaki servis aracına çarparak durdu

Kayan otomobil yolun karşısındaki servis aracına çarparak durdu
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kaza, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, önce bir hafif ticari araca çarptı. Ardından da refüjden yolun karşısına geçerek servis aracına çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attıktan sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

(Kaynak: İHA)

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