Kayan otomobil yolun karşısındaki servis aracına çarparak durdu

kaza, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, önce bir hafif ticari araca çarptı. Ardından da refüjden yolun karşısına geçerek servis aracına çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attıktan sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

(Kaynak: İHA)