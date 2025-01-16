Adana'da kontrolden çıkan vinç yüklü kamyon ırmağa düştü! Yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Feke-Saimbeyli kara yolu Tırtat mevkiinde meydana geldi.

Serkan Bayrakçı'nın (33) kullandığı 68 ER 852 plakalı vinç yüklü kamyon, kontrolden çıkarak Göksu Irmağı'na düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Serkan Bayrakçı ve yanındaki Ramazan Yıldız (40), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Yıldız, ileri tedavi için Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.