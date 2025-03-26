Adana'da korku dolu anlar! Kadın kuyumcunun tek hamlesi silahlı soyguncuyu kaçırdı

Olay, 15 Mart'ta saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Müşteri gibi dükkana giren İbrahim İ. (19) ile arkadaşı S.D. (17), bir süre takılara bakıp, kuyumcu İ B. ve eşi Naime B. ile pazarlık yaptı. Daha sonra İ.İ., belinden çıkardığı tabancayı Naime B.'ye doğrultup, "Altın ve paraları ver, sizi vurmak istemiyorum" dedi.

Paniğe kapılan kadın çığlık atarak, panik butonuna basmaya çalıştı. Korkup paniğe kapılan şüpheliler, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

2 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Kuyumcu çiftin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin Yavuzlar Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit etti. Ekipler, olaydan yaklaşık 2 saat sonra şüphelileri ara sokakta yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden İ.İ., "Elimdeki tabanca kurusıkıydı. Kadının çığlık atması üzerine korktuk. Altınları alamadan, kaçtık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim İ. ile S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.