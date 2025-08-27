Adana'da kurşunlanan dolmuşun şoförü öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü vücuduna isabet eden mermilere rağmen 600 metre daha aracını kullanmayı başardı ancak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, yolcularını bıraktıktan sonra evine dönmek için yola çıkan dolmuş şoförü Orhan Gündüz'e (47), kimliği bilinmeyen şahıs ya da kişilerce tabancayla defalarca ateş edildi.

Mermilerin hedefi olan Gündüz, sırtından ve bacaklarından yaralanmasına karşın yaklaşık 600 metre daha aracını sürmeye devam etti.

Ancak bilincini kaybetmesiyle dolmuş elektrik direğine çarparak durdu. İhbar üzerine olay mahalline polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gündüz'ün bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

