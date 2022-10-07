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Kurşunu yedi 100 metre sürünüp polise sığındı

Adana'da tarlada tabancayla vurulan kişi caddedeki polis otosunun tepe lambasını görünce 100 metre sürünerek yola çıktı. Yaralıyı fark eden polislerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri, kasığından yaralanan kişiyi hastaneye kaldırdı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 07:54
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Adana'da kurşunu yedi 100 metre sürünüp polise sığındı

Kurşunu yedi 100 metre sürünüp polise sığındı
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İHA'nın haberine göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Kargakeçeç Mahallesi’nde meydana geldi. A.A., kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından boş bir tarlada tabancayla vuruldu. Kasığından yaralanan A.A., polis aracının tepe lambasını görmesi üzerine tarla içerisinden 100 metre sürünerek yola çıktı. 

Polislerin yaralıyı fark etmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.A’yı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

 

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