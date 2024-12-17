Adana'da kuyumcu silahlı 4 soyguncuyu kovaladı

Adana'da bir kuyumcu silahlı soyguna gelen 4 şüpheliyi kovaladı. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, daha sonra bakkalı soyan 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, 12 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre M.N. (14), H.C. (16), Ömer E. (18) ile Ali E. (19), kuyumcu Cuma S.'nin (58) iş yerine gelip soygun yapmak istedi. Şüphelilerden M.N. tabanca gösterip Cuma S.'ye "Para ve altınları poşete doldurup ver" dedi. Ancak Cuma S. para ve altınları vermek yerine canını hiçe sayıp soyguncuların üzerine yürüdü. Bu duruma şaşıran soyguncular ise kaçtı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler daha sonra Dumlupınar Mahallesi'nde Zekariya I.'nın (44) bakkalına girdi. Bu sefer gruptan H.C. tabancayı çıkartıp "Bize para lazım, kasadaki paraları ver" dedi. Paniğe kapılan Zekariya I. kasada bulunan 2 bin TL'yi verdi. Parayı alan şüpheliler koşarak bölgeden ayrıldı. Bu anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yeri sahiplerinin ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına inceleme aldı. Yaklaşık 65 saat görüntü izleyen polis, şahısların saklandıkları evi belirledi. 4 şüpheli de yapılan operasyonla yakalanırken 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.