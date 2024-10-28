Adana'da kuyumcuyu soygunu

Kaynak: AA
Adana'da kuyumcuyu soygunu

Adana’da kuyumcuya giren kimliği belirsiz bir kişi işyeri sahibine ateş ederek yaraladı. Tanınmamak için kask takan zanlı dükkandan bir miktar altını aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sahibini tabancayla yaraladıkları kuyumcu dükkanını soyan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki kuyumcuya giren kimliği belirsiz zanlı, işletme sahibi Muhammed Bahadır A'ya (32) tabancayla ateş etti.

Kask takan zanlı, vitrindeki bir miktar altını çantasına koyduktan sonra farklı kişinin kullandığı motosiklete binip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan esnaf, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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