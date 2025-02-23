Adana'da meyve bahçesi buz tuttu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da meyve bahçesi buz tuttu

Adana'nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşünce Mustafa Akçoban'ın zarar görmemesi için su sıktığı bahçesindeki ejder meyvesi ağaçlarının dalları buz tuttu.

Kozan ilçesi Acarmantaş Mahallesi'nde etkili olan soğuk hava, tropikal meyve yetiştiricilerini olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi sonucu üretici Mustafa Akçoban ejder meyvelerinin zarar görmesini önlemek amacıyla gece boyu nöbet tuttu.

Bahçesine fıskiyeyle su sıkan Akçoban'ın tüm çabasına karşın yaşanan don sonucu meyvenin dalları buz tuttu. Meyve bahçesinde oluşan bu sarkıtlar ilginç bir görüntü oluşturdu. Üretici Mustafa Akçoban, don tehlikesine karşı bahçede sulama yaptığını ancak aşırı soğuk ve don nedeniyle meyvelerin buz tuttuğunu söyledi.

Adana'da meyve bahçesi buz tuttu

Adana'da meyve bahçesi buz tuttu

Adana'da meyve bahçesi buz tuttu

Adana'da meyve bahçesi buz tuttu

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