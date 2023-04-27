Adana'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Adana’da kamyon ile minibüsün çarpışması sonrası meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Adana'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

İHA

Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Karataş Bulvarına ara sokaktan çıkmaya hazırlanan Cengiz Güler yönetimindeki kamyon ile bulvardan seyir halinde olan Sedat Kanat’ın idaresindeki yolcu minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs savrulup takla atıp tarlaya düştü.

Kazada sürücü Kanat ile birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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