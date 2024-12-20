Adana’da motosiklet satışı üzerinde 10 milyon liralık vurgun: 23 kişilik çete çökertildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’da motosiklet satışı üzerinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 23 kişilik şebeke çökertildi. 13 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin operasyon kapsamında 38 kişiden toplam10 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 23 şüpheliyi tespit etti.

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Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin sazan sarmalı yöntemiyle motosiklet satışı üzerinden 38 kişinin 10 milyon lirasını dolandırdıklarını belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, Adana, Mersin, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Muş, Zonguldak, Osmaniye'de belirlenen adreslere, 17 Aralık'ta şafak vakti baskın yaptı.

Operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 22 cep telefonu, 14 sim kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Adana’da motosiklet satışı üzerinde 10 milyon liralık vurgun: 23 kişilik çete çökertildi
Adana’da motosiklet satışı üzerinde 10 milyon liralık vurgun: 23 kişilik çete çökertildi