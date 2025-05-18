Adana’da motosikletler çarpıştı! Metrelerce savruldular: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Ayazgök'ün kullandığı motosiklete caddede ilerleyen Gökhan Akyol yönetimindeki motosiklet çarptı. Ayazgök ve arkasındaki 5 yaşlarındaki çocuk ile Akyol metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan çocuk çevredekiler tarafından refüje oturtuldu. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hacı Ayazgök, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Gökhan Akyol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.