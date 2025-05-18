Adana’da motosikletler çarpıştı! Metrelerce savruldular: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’da otoyolda giden bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen bir başka motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli sürücüler ve yanında bulunan yolcular savruldu.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Ayazgök'ün kullandığı motosiklete caddede ilerleyen Gökhan Akyol yönetimindeki motosiklet çarptı. Ayazgök ve arkasındaki 5 yaşlarındaki çocuk ile Akyol metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan çocuk çevredekiler tarafından refüje oturtuldu. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hacı Ayazgök, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Gökhan Akyol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Adana’da Motosikletler çarpıştı! Metrelerce savruldular: 1ölü

Adana’da Motosikletler çarpıştı! Metrelerce savruldular: 1ölü

Adana’da Motosikletler çarpıştı! Metrelerce savruldular: 1ölü

Adana’da Motosikletler çarpıştı! Metrelerce savruldular: 1ölü

Adana’da Motosikletler çarpıştı! Metrelerce savruldular: 1ölü

Adana’da Motosikletler çarpıştı! Metrelerce savruldular: 1ölü

Adana’da Motosikletler çarpıştı! Metrelerce savruldular: 1ölü

Adana’da Motosikletler çarpıştı! Metrelerce savruldular: 1ölü

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