Adana'da muhtarı darp etmişlerdi: 3 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da muhtarı darp etmişlerdi: 3 kişi tutuklandı

ADANA'da tehdit ettikleri mahalle muhtarı Şahap Canoğulları'nı döverek hastanelik eden T.H. (36), A.T. (23) ve K.T. (26) tutuklandı.

Olay, 18 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesindeki Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Haziran'da T.H., Haydaroğlu Mahallesi Muhtarı Şahap Canoğulları'nı telefonla arayıp tehdit etti. Olaydan 2 gün sonra S.S. (23), A.T. ve K.T. muhtarlık binasına gelip Canoğulları'nın yüzüne önce kalemlik fırlattı, ardından darbetti.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan muhtar çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavinin ardından Canoğulları taburcu edildi. Polis ekiplerine durumu anlatan muhtar Canoğulları, saldırganlardan ve kendisini telefonla arayıp tehdit eden T.H.'den şikayetçi oldu.

Kamera görüntülerini inceleyen ve saldırganların kimliklerini belirleyen polis, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.H., K.T. ve A.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheli S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da muhtarı darp etmişlerdi: 3 kişi tutuklandı

Adana'da muhtarı darp etmişlerdi: 3 kişi tutuklandı

Adana'da muhtarı darp etmişlerdi: 3 kişi tutuklandı

Adana'da muhtarı darp etmişlerdi: 3 kişi tutuklandı

Son Haberler
Cep telefonu bomba gibi patladı! Yangın çıktı
Cep telefonu bomba gibi patladı! Yangın çıktı
Çin'i sel vurdu! Acil durum ilan edildi...
Çin'i sel vurdu! Acil durum ilan edildi...
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga!
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga!
TBMM, Giresun’daki zirai don hasarını yerinde gördü
TBMM, Giresun’daki zirai don hasarını yerinde gördü
"Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali" için geri sayım başladı
"Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali" için geri sayım başladı