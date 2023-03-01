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Nişanlısıyla yol kenarında başından vurulmuş bulunan Zülfiye de kurtarılamadı

Adana'da nişanlısı Abdülsamet Kocaman'la birlikte yol kenarında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Zülfiye Dopoğlu da kurtarılamadı. Çifte cinayetle ilgili olarak genç kızın babası gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 16:50
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Adana'da Nişanlısıyla yol kenarında başından vurulmuş bulunan Zülfiye de kurtarılamadı

Nişanlısıyla yol kenarında başından vurulmuş bulunan Zülfiye de kurtarılamadı
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Adana’da Abdülsamet Kocaman (27) ile birlikte yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Zülfiye Dopoğlu (24) da kurtarılamadı. Kocaman ve Dopoğlu’nun nişanlı oldukları, genç kızın 2 gün önce nişanlısına kaçtığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Zülfiye Dopoğlu’nun babası Mehmet Dopoğlu (49) gözaltına alındı. 

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesi Örcün Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan 2 kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, yerde yatan Abdülsamet Kocaman'ın başından vurularak öldürüldüğü, yanındaki Zülfiye Dopoğlu'nun ise ağır yaralandığını saptadı. Dopoğlu, ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Zülfiye Dopoğlu da bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polisin yaptığı araştırmada, Zülfiye Dopoğlu ile Abdülsamet Kocaman'ın nişanlı oldukları, genç kızın olaydan 2 gün önce nişanlısına kaçtığı tespit edildi. Polis, olay yerine geliş güzergahındaki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, bir otomobilin aşırı hız yaptığını belirledi. Otomobilin, Dopoğlu’nun babası Mehmet Dopoğlu’na ait olduğu saptandı. Bunun üzerine polis, Sarıçam ilçesindeki evine yapılan baskınla Mehmet Dopoğlu'nu gözaltına aldı.Mehmet Dopoğlu’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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